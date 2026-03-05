Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - E-Scooter entwendet und später wieder aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Am Freitag, 27. Februar 2026, kam es zwischen 20:05 Uhr und 20:20 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Scooters in Lingen. Das Fahrzeug war am Fahrradständer des REWE-Marktes an der Meppener Straße 12, gegenüber der dortigen DHL-Packstation, abgestellt.

Bislang unbekannte Täter entwendeten den verschlossenen E-Scooter dennoch auf bislang ungeklärte Weise. Am Montag, 2. März 2026, konnte der E-Scooter im Bereich der Waldstraße 60 wieder aufgefunden werden.

Die Polizei Lingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell