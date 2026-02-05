Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizisten stellen Diebesgut sicher
Schwerin (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Nachmittag des 4. Februar 2026 in einem Regionalexpress von Schwerin nach Rostock einen 21-jährigen russischen Staatsangehörigen. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann versuchte, die Diebstahlsicherung einer Smartwatch zu verstecken. Bei der Durchsuchung der Person und des mitgeführten Gepäcks entdeckten die Polizisten nicht nur die offensichtlich neue Smartwatch sowie deren Verpackung und Diebstahlsicherung, sondern auch weiteres Diebesgut. In einem Beutel befanden sich unter anderem weitere Sicherungen verschiedener Waren, eine Kneifzange, neue bluetooth Kopfhörer, Sportschuhe, Jacken sowie Gürtel. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit zur Dienststelle der Bundespolizei in Rostock. In Schwerin ermittelten die Beamten zeitgleich, dass die aufgefundene Smartwatch kurz zuvor aus einem Elektronikmarkt im Schlossparkcenter entwendet wurde. Da der 21- Jährige keinen Eigentumsnachweis über die mitgeführten Sachen vorwies, stellten die Polizisten das Diebesgut sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zuständigkeitshalber übernimmt die PI Schwerin die weiteren Ermittlungen.
