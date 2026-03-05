Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Zeugen nach Farbschmierei gesucht
Geeste (ots)
Bereits Mitte Februar wurde die Außenfassade des C-Gebäudes der Geschwister-Scholl-Schule (Oberschule) in Dalum an der Straße "Am Rathaus" mit Farbe beschmiert.
Der bislang unbekannte Täter beschmierte die Wand großflächig mit blau-weiß-schwarzer Farbe, die in Form einer Fahne angeordnet wurde, so dass ein Bezug zum Fußballverein der Stadt Hamburg (HSV) zu vermuten ist.
Die Polizei schätzt den Schaden auf ca. 500,00 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Geeste in Verbindung zu setzen (Tel.: 05937 / 970050).
Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell