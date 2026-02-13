PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Faschingsveranstaltung: Angriff auf Polizisten

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag griff eine 25-Jährige mehrere Polizeibeamte an. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt, die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Zwecks einer Anzeigenaufnahme waren die Beamten gegen halb vier in der Straße An der Kalause. Die 25-Jährige störte währenddessen anhaltend die polizeilichen Maßnahmen. Auf die Anweisungen der Einsatzkräfte reagierte sie nicht. Nach kurzer Zeit fing die Frau an, nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Nachdem die Beamten sie schließlich festgenommen hatten, warf die Frau ihnen Beleidigungen an den Kopf. Sie musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nun wird unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte gegen sie ermittelt. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

