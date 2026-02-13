PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Von E-Scooter gestürzt - 19-Jähriger leicht verletzt

Schopp (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in der Hauptstraße zu einem Unfall. Gegen 13.15 Uhr war ein 19-Jähriger auf seinem E-Scooter unterwegs und streifte plötzlich ein geparktes Fahrzeug. Dann stürzte er auf die Straße und blieb liegen. Kurze Zeit später fanden ihn andere Verkehrsteilnehmer. Zu diesem Zeitpunkt litt er an akuten medizinischen Problemen. Die alarmierten Polizeikräfte ermitteln jetzt, was sich zugetragen hat. Der 19-Jährige hat keine Erinnerung wie es zu dem Sturz kam. Waren die gesundheitlichen Probleme Auslöser für den Unfall? Oder passierte beides unabhängig voneinander? Fest steht: Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro und der E-Scooter ist nicht versichert. Zur Aufklärung des Unfalls bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

