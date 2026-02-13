Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball auf dem Betzenberg - Polizei informiert zu Einsatz und Verkehr

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist am Samstag zu Gast beim 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff des Fußballspiels im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg ist um 13:00 Uhr. Nach Angaben des Veranstalters wird mit rund 43.000 Besuchern gerechnet.

Der Messeplatz sowie die Park-and-Ride-Flächen stehen den Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung. Gästefans, die mit dem Auto anreisen, wird empfohlen, den Messeplatz als Parkmöglichkeit zu nutzen. Heimfans wird nahegelegt, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen beziehungsweise die Shuttlebusse der Stadtwerke Kaiserslautern zu nutzen, um die Verkehrssituation rund um den Betzenberg zu entlasten.

Bitte versuchen Sie nicht, in direkter Stadionnähe oder im angrenzenden Wohngebiet auf dem Betzenberg einen Parkplatz zu finden. Die vorhandenen Plätze sind den Bewohnern vorbehalten und dürfen nur mit entsprechender Parkberechtigung der Stadt Kaiserslautern genutzt werden, die gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe platziert sein muss.

Zur besseren Steuerung der Verkehrsströme wird der Elf-Freunde-Kreisel im Vorfeld und Nachgang des Spiels zeitweise gesperrt, damit alle sicher ankommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Beschilderungen und Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Um Störungen frühzeitig zu erkennen und die Verkehrswege im Stadtgebiet im Blick zu haben, wird das Polizeipräsidium Westpfalz am Sonntag auch Drohnen im Einsatz haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und das Polizeipräsidium Westpfalz wünschen allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballnachmittag in Kaiserslautern.

Weitere Informationen rund um Verkehr und Polizeieinsatz finden Interessierte unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. |elz

