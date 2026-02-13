PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger fuhr in einem Transporter stadteinwärts. In Höhe des Hauptfriedhofs kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit zwei Bäumen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 5.500 Euro. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt. Der junge Autofahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass ein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt war. Es soll sich um einen Sattelschlepper mit einem blauen Anhänger gehandelt haben, der nach dem Unfall unbeirrt weitergefahren sei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Wer hat gesehen, wie es zu dem Unfall kam? Kann jemand Angaben zu dem anderen Fahrzeug machen, das beteiligt gewesen sein soll? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

