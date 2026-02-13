Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verbundkontrolle mit dem Fokus auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Hefersweiler (Kreis Kusel) / Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zusammenhang mit der Faschingsveranstaltung in Niederkirchen führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und Lauterecken am Donnerstagabend gemeinsame Verkehrskontrollen durch. Ziel der sogenannten Verbundkontrolle war es insbesondere, alkohol- und drogenbedingte Verkehrsverstöße frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

In der Zeit von 18 bis 1 Uhr kontrollierten die Beamten an mehreren stationären und mobilen Kontrollstellen im Umfeld der Veranstaltung zahlreiche Fahrzeuge. Insgesamt wurden 158 Fahrzeuge überprüft.

In einem Fall ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit. Gegen den betroffenen Autofahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. In zwei weiteren Fällen bestand der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die betroffenen Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte vereinzelt weitere Verstöße fest, darunter Mängel an Fahrzeugen sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz der Veranstaltung. Trotz vereinzelter Verstöße verlief der Abend aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Durch die gezielten Kontrollen konnte ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet und mögliche Gefahren frühzeitig minimiert werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin: Wer Alkohol oder Drogen konsumiert, lässt das Fahrzeug stehen. Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften sowie Taxis. |fla

