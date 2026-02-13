PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verbundkontrolle mit dem Fokus auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

POL-PDKL: Verbundkontrolle mit dem Fokus auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr
  • Bild-Infos
  • Download

Hefersweiler (Kreis Kusel) / Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Im Zusammenhang mit der Faschingsveranstaltung in Niederkirchen führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Kaiserslautern 1 und Lauterecken am Donnerstagabend gemeinsame Verkehrskontrollen durch. Ziel der sogenannten Verbundkontrolle war es insbesondere, alkohol- und drogenbedingte Verkehrsverstöße frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

In der Zeit von 18 bis 1 Uhr kontrollierten die Beamten an mehreren stationären und mobilen Kontrollstellen im Umfeld der Veranstaltung zahlreiche Fahrzeuge. Insgesamt wurden 158 Fahrzeuge überprüft.

In einem Fall ergaben sich Hinweise auf eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit. Gegen den betroffenen Autofahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. In zwei weiteren Fällen bestand der Verdacht auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die betroffenen Fahrer mussten eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte vereinzelt weitere Verstöße fest, darunter Mängel an Fahrzeugen sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht.

Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz der Veranstaltung. Trotz vereinzelter Verstöße verlief der Abend aus polizeilicher Sicht überwiegend friedlich. Durch die gezielten Kontrollen konnte ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet und mögliche Gefahren frühzeitig minimiert werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin: Wer Alkohol oder Drogen konsumiert, lässt das Fahrzeug stehen. Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften sowie Taxis. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 12:20

    POL-PDKL: Pikanter Ladendiebstahl

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmittag waren zwei 13-jährige Langfinger in der Fußgängerzone unterwegs. Als sie in einem Drogeriemarkt den Alarm auslösten, dürfte ihnen vor allem das erbeutete Diebesgut die Schamesröte ins Gesicht getrieben haben. Kurz vor 14 Uhr informierte die Filialleitung die Polizeikräfte des Haus des Jugendrechts über den Vorfall. Vor Ort nahmen die Beamten die beiden 13-jährigen Mädchen in Obhut. Gestohlen hatten die Kinder neben ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:10

    POL-PDKL: Teenager begehen Hausfriedensbruch

    Kaiserslautern (ots) - Weil sie sich unerlaubt in einer Schule in der Martin-Luther-Straße aufhielten, haben sich zwei Teenager eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch eingehandelt. Die zwei 17- und 18-Jährigen fielen gegen 9:30 Uhr einer Mitarbeiterin der Schule auf, wie sie im Gebäude rauchten und sich verbal provokant verhielten. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen hatten sie das Gelände verlassen. Die eingesetzten ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:16

    POL-PDKL: Schlägerei im Schulbus

    Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Der Polizei wurde am Mittwochnachmittag eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Schulkindern im Bus zwischen Katzweiler und Mehlbach, gemeldet. Laut Meldung sei ein Junge dabei verletzt worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Zeugen und einen Neunjährigen, der in den Streit involviert war. Der andere Beteiligte der Schlägerei hatte die Örtlichkeit bereits verlassen. Nach ersten Ermittlungen war es zunächst zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren