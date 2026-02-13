Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit eskaliert - Mann will Lebensgefährtin in sein Auto zwingen

Kaiserslautern (ots)

Ein Streit zwischen einem 51-Jährigen und seiner 35-jährigen Lebensgefährtin eskalierte am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße. Nach einer verbalen Auseinandersetzung wollte die Frau mit dem Bus nach Hause fahren. Der Mann war damit jedoch nicht einverstanden und versuchte, sie mit Kraftanstrengung in sein Auto zu drängen. Zwei vorbeilaufende Zeugen beobachteten den Vorfall und griffen ein. Daraufhin ließ der 51-Jährige von der Frau ab. Die Geschädigte suchte daraufhin Hilfe bei einer nahegelegenen Polizeiinspektion. Dort nahmen die Beamten sich ihr an. Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Eine Polizeisprecherin betont: "Gewalt - auch im privaten Umfeld - ist keine Lösung! Betroffene erhalten Hilfe bei unserer Beratungsstelle unter 0631 369-11160. Auch Opferschutzorganisationen bieten Unterstützung. Bei akuten Gefährdungssituationen kann die Polizei jederzeit unter der Notrufnummer 110 kontaktiert werden." |kle

