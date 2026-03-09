Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, B 462 - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Gernsbach (ots)

Auf der B 462 kam es am Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, wodurch die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden musste. Ein 56-jähriger Toyota-Fahrer soll gegen 6:15 Uhr auf der Murgtalstraße in Fahrrichtung Hilpertsau unterwegs gewesen sein, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet. Einige Meter nach der Sebastian-Gruber-Brücke kollidierte er mit einem entgegenkommenden Tesla. Beim Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Gernsbach befreit und schließlich schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert werden. Der 51-jährige Tesla-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

