Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: KITA im Visier Krimineller

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (15.03.) und Montag (16.03.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle Zutritt zu einer Kindertagesstätte im Meißnerweg in Kranichstein. Sie hebelten eine Tür auf und entwendeten anschließend Geld und einen Bluetooth-Lautsprecher.

Die Polizei in Darmstadt (Kommissariat 43) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweisgeber, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 erreichbar.

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