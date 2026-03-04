Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Schwarzer Pkw nach Unfallflucht im Parkhaus gesucht

Giessen (ots)

Nachdem es am Samstagabend, 28. Februar 2026, gegen 22.10 Uhr, im Parkhaus des Rewe-Marktes im Erlenring zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen war, suchen die Ermittler der Marburger Polizei nach Zeugen. Ein schwarzer Pkw hatte einen geparkten braunen Dacia Duster beim Vorbeifahren am Heck beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den dunklen Pkw und dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

