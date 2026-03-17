Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Einbruch in Optikgeschäft/Brillen erbeutet

Michelstadt (ots)

Unter anderem auf Brillen hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagabend (13.03.) und Montagmorgen (16.03.) bei einem Einbruch in ein Optik/Akustik-Geschäft in der Braunstraße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und entwendeten anschließend Geld, Brillen und ein Tablet. Mit ihrer Beute flüchteten die ungebetenen Besucher vom Tatort. Zudem wurden auch an der Eingangstür einer Apotheke in der Bahnhofsstraße Spuren entdeckt, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten könnten. Ob zwischen diesen beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/953-0.

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