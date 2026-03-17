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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Autoaufbruch in Tiefgarage

Darmstadt (ots)

Im Laufe des Montags (16.03.), in der Zeit zwischen 8.00 und kurz nach 18.00 Uhr, wurde eine Tiefgarage am Friedensplatz zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten BMW. Sie suchten anschließend im Innenraum nach Wertgegenständen, flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand aber ohne Beute vom Tatort.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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