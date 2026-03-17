POL-DA: Darmstadt: Autoaufbruch in Tiefgarage
Darmstadt (ots)
Im Laufe des Montags (16.03.), in der Zeit zwischen 8.00 und kurz nach 18.00 Uhr, wurde eine Tiefgarage am Friedensplatz zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten BMW. Sie suchten anschließend im Innenraum nach Wertgegenständen, flüchteten nach derzeitigem Ermittlungsstand aber ohne Beute vom Tatort.
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