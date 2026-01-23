HZA-N: Zoll sucht nächste Generation - Hauptzollamt Nürnberg auf stuzubi und parentum

Hauptzollamt Nürnberg

Am 31. Januar findet im Ofenwerk Nürnberg die Berufswahlmesse "parentum" statt. Die "parentum" wendet sich vor allem an Eltern von Jugendlichen in der Berufs- oder Studienfindung. Eltern sind die wichtigsten "Berufsberater" - daher erklärt das Beratungsteam des Zolls diesen gern wie zukunftssicher und abwechslungsreich der Beruf eines Zöllners oder einer Zöllnerin ist und bietet alle Informationen für die Unterstützung bei der Berufs- und Studienwahl. In einem Vortrag um 11:10 Uhr erfahren die Besucherinnen und Besucher exklusiv alles Wissenswerte über Ausbildung und Studium beim Zoll.

Ebenfalls am 31. Januar findet in der Meistersingerhalle in Nürnberg die "stuzubi" statt. Das Hauptzollamt Nürnberg begibt sich auch dort auf die Suche nach Verstärkung für das "Team Gerechtigkeit": flexibel, zielstrebig und leistungsstark. Hier können sich Interessierte umfassend über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildungsverlauf, duales Bachelor - Studium und Aufgabenbereiche der Zollverwaltung informieren.

Der Zoll bietet Karrierechancen unabhängig von Geschlecht und Herkunft, lebt Inklusion und Diversität. Auch mit einem Handicap ist man grundsätzlich geeignet für die vielfältigen Aufgaben beim Zoll - von Bekämpfung der Schwarzarbeit bis zur Steuererhebung.

Weitere Informationen zu Beruf und Karriere in der Zollverwaltung unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de.

