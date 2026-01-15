Hauptzollamt Nürnberg

HZA-N: Kira macht jetzt Karriere beim Zoll

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Das Hauptzollamt Nürnberg freut sich über vierbeinigen Zuwachs: Kira, eine Holländische Schäferhündin, ergänzt jetzt die Spürhunde des Nürnberger Zolls. Kira wurde 2024 vom Zoll angekauft und hat die notwendigen Lehrgänge für ihren Einsatz als Bargeld- und Tabakspürhündin inzwischen erfolgreich absolviert.

Mit ihrem Hundeführer bildet sie eins von bundesweit 340 Zollhunde-Teams und verrichtet neben fünf anderen Vierbeinern Dienst bei den Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Nürnberg. Sie wird sich künftig auf Autobahnparkplätzen, am Flughafen und auch bei Wohnungsdurchsuchungen auf die Suche nach Bargeld und Tabak begeben.

Zusatzinfo:

Das Hundewesen hat beim Zoll eine lange Tradition. Zollhundeführer/-in und Zollhund bilden ein sogenanntes Zollhundeteam. Die Spürhunde sind Eigentum des Zolls, aber Familienmitglied des Zollhundeführers und begleiten ihn daher auch in der Freizeit. Wer Zollhundeführer oder - führerin werden will, muss zunächst die Ausbildung im mittleren Zolldienst absolvieren.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell