Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Gelände von Autohersteller im Visier Krimineller/Kompletträder erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Auf dem Gelände eines Autoherstellers in der Lise-Meitner-Straße in Königstädten trieben Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (17.03.) ihr Unwesen. Die Diebe entwendeten von vier dort abgestellten Fahrzeugen die Kompletträder. Zudem wurden an zwei der Autos noch weitere Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen. Der insgesamt entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge, die zur Tatzeit im dortigen Bereich auffielen, geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

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