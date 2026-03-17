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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Tag der Kriminalitätsopfer"
Gemeinsamer Infostand am 20. März am Ludwigsplatz

Darmstadt (ots)

Seit vielen Jahren gilt der 22. März bundesweit als Tag der Kriminalitätsopfer. Anlässlich dieses Tages werden auch in Darmstadt verschiedene Einrichtungen auf die Belange von Opfern und Zeugen einer Straftat aufmerksam machen.

Als professionelle Beratungsstelle ist der Verein "Darmstädter Hilfe - Beratung für Opfer und Zeugen in Südhessen e.V." eine Anlaufstelle für Menschen aus der gesamten Region Südhessen.

Die Darmstädter Hilfe wird gemeinsam mit dem Weißen Ring - der diesen Tag 1991 initiiert hatte - und dem Polizeipräsidium Südhessen am Freitag, 20. März in der Darmstädter Innenstadt am Ludwigsplatz mit einem Infostand vertreten sein.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können sich hier zwischen 10 und 15 Uhr mit Informationsmaterial versorgen und sich über geeignete Präventions-, Schutz- und Handlungsmöglichkeiten informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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