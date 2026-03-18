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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Tödlicher Unfall auf der A 5

Weiterstadt (ots)

Am Dienstagabend (17.03.), gegen 20.20 Uhr, kam es auf der A 5 zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor ein 57 Jahre alter Autofahrer während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte mehrfach gegen die Schutzplanken und kollidierte anschließend mit einem Lastzug, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Der Autofahrer wurde nach Reanimationsmaßnamen an der Unfallstelle durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr, die Autobahnmeisterei Darmstadt sowie Rettungskräfte im Einsatz. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt wurde nach einer etwa halbstündigen Vollsperrung im Rahmen der Rettungsarbeiten an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Zeitz, PHK'in
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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