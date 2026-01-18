Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Schwelbrand im Dachgeschoss eines Wohngebäudes

Rösrath (ots)

Am Sonntag, den 18.01.2026, wurden alle Einheiten der Feuerwehr Rösrath zu einem gemeldeten Gebäudebrand alarmiert.

In der Straße "Wiedenhof" im Stadtteil Forsbach kam es zu einem Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses.

Eine verletzte Person konnte sich selbstständig ins Freie bringen und wurde im weiteren Einsatzverlauf vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert.

Mehrere Trupps unter Atemschutz wurden zur Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes eingesetzt. Im Dachgeschoss konnte ein Schwelbrand lokalisiert werden. Um den betroffenen Bereich gezielt abzulöschen, wurde ein D-Strahlrohr mit Netzmittel eingesetzt. Die Innenwände wurden gewaltsam geöffnet, damit auch versteckte Glutnester freigelegt und vollständig abgelöscht werden konnten.

Um 19:25 Uhr konnte die Meldung "Feuer unter Kontrolle", und gegen 20:15 Uhr schließlich "Feuer aus" gegeben werden.

Die Einheit Forsbach stellte bis 21:30 Uhr eine Brandwache und kontrollierte das Gebäude fortlaufend auf mögliche weitere Glutnester.

Die Feuerwehr Rösrath befand sich mit insgesamt 34 Einsatzkräften unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner im Einsatz.

