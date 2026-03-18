Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Kriminelle erbeuten mit Schockanruf Bargeld

Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Kriminelle gaben sich am Dienstag (17.3.), in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr, am Telefon als Polizeibeamte aus, um eine Seniorin aus der Bartningstraße um ihr Bargeld zu bringen. Unter dem Vorwand, ihre Schwägerin sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, forderten sie eine Kaution für die Freilassung der Schwägerin. Als ein Abholer kam, übergab die 75-Jährige Bargeld an den bislang unbekannten Täter.

Der Abholer soll zwischen 20 und 30 Jahren alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er soll mit einer Mütze und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Auffällig seien Tätowierungen an beiden Händen und Unterarmen gewesen.

Zeugen, denen am Dienstag etwas in diesem Bereich verdächtig vorkam oder die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Kripo in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Zu solchen "Schockanrufen", gibt die Polizei folgende Hinweise und Tipps:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher und verlangt keine Kaution. Lassen Sie sich zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110. Auch Rückfragen bei Freunden und Familien können rasch den Betrug auffliegen lassen.

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