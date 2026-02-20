Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Hinweisschilder zum Flugplatz gestohlen
Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)
Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, haben unbekannte Täter wahrscheinlich in der Nacht vom 30. zum 31.01.2026 in der Alsenzstraße zwei Hinweisschilder - auf den Flugplatz sowie die ADAC Luftrettung - abmontiert und entwendet.
Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank
