Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Hinweisschilder zum Flugplatz gestohlen

Bild-Infos

Download

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, haben unbekannte Täter wahrscheinlich in der Nacht vom 30. zum 31.01.2026 in der Alsenzstraße zwei Hinweisschilder - auf den Flugplatz sowie die ADAC Luftrettung - abmontiert und entwendet.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell