Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Sachbeschädigung an Pkw

Gernsheim (ots)

Ein grauer Skoda Kodiaq parkte in der Römerstraße auf Höhe der Hausnummer 55. Zwischen dem 14.03.2026 um 15:00 Uhr und dem 15.03.2026 um 09:00 Uhr, wurde der graue Pkw durch derzeit unbekannte Täter auf der Beifahrerseite zerkratzt. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Hinweise auf die entsprechenden Täter bitte an die Polizeistation Gernsheim unter folgender Telefonnummer weiterleiten: 06258 9343-0.

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