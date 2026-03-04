Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Überfall auf 60-jährige Frau in Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, 01.03.2026, kam es in Nordhorn zu einem Überfall auf eine 60-jährige Frau. Die Tat ereignete sich zwischen 18:10 Uhr und 18:20 Uhr in der Marktstraße in Höhe des dortigen Kino-Parkplatzes. Zwei bislang unbekannte Täter sprachen die Frau an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Sie rissen die Frau zu Boden, traten auf sie ein und durchsuchten ihre Jackentaschen. Die Täter konnten kein Bargeld erbeuten. Im Anschluss flüchteten sie fußläufig in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Beide Täter werden auf etwa 175 cm Körpergröße und ein Alter von circa 25 Jahren geschätzt. Sie waren komplett dunkel gekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den flüchtigen Tätern geben können, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/788550 zu melden.

