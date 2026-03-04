Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Damhirsch in Schonzeit illegal erlegt - Polizei sucht Zeugen

Salzbergen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 27. Februar 2026, 00:00 Uhr, und dem 3. März 2026, 15:30 Uhr, ist im Bereich Ohner Weg in Salzbergen ein unter Schonzeit stehender Damhirsch vermutlich illegal mit einer Schusswaffe erlegt worden.

Nach Angaben des Jagdausübungsberechtigten wurde er durch einen Mitarbeiter über den Fund informiert und begab sich daraufhin zum Ablageort. Dort stellte man eine Einschussstelle im Rumpf des Tieres fest. Das Tier war nicht durch Berechtigte des Reviers erlegt worden. Aufgrund der Auffindesituation und des noch nicht weit fortgeschrittenen Verwesungszustandes ist davon auszugehen, dass der Abschuss erst vor wenigen Tagen erfolgt sein dürfte. Seit dem 1. Februar herrscht für Damwild Schonzeit, sodass ein Abschuss unzulässig ist.

Der Täter ließ das Tier am Fundort zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Jagdwilderei aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich bei der Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell