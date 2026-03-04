Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Beinahe-Zusammenstoß bei Überholmanöver - Pkw-Fahrer leicht verletzt

Haren (ots)

Am 2. März 2026 gegen 13:45 Uhr kam es auf der Forststraße in Fahrtrichtung Wierescher Straße zu einem Verkehrsunfall im Zusammenhang mit einem Überholmanöver.

Ein 62-jähriger Fahrer einer Scania-Zugmaschine mit Auflieger sowie ein 43-jähriger Fahrer eines 5er BMW befuhren in genannter Reihenfolge die Forststraße. Vor dem Lkw befand sich ein Rollerfahrer, der mit etwa 50 km/h unterwegs war. Nach Angaben des Lkw-Fahrers habe er nach einem Blick in die Spiegel zum Überholen des Rollerfahrers nach links ausgeschert. Zeitgleich setzte jedoch auch der nachfolgende BMW-Fahrer zum Überholen des Lkw an.

Aufgrund der höheren Beschleunigung seines Fahrzeugs näherte sich der BMW dem ausschwenkenden Lkw schnell an. Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 43-Jährige eine starke Bremsung ein und wich nach links aus. Dabei geriet er mit der linken Fahrzeugseite gegen die Leitplanke.

Zu einem Zusammenstoß zwischen Lkw und Pkw kam es nicht. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstanden Kratzspuren entlang der gesamten linken Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Am Lkw entstand kein Schaden.

Der bislang unbekannte Rollerfahrer setzte seine Fahrt fort. Ob dieser den Vorfall bemerkt hat, ist nicht bekannt. Die Polizei Haren bittet insbesondere den Rollerfahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

