Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Verkehrsunfallflucht in Esterwegen - Polizei sucht Zeugen

Esterwegen (ots)

Bereits am Mittwochmorgen den 25. Februar gegen 06:35 Uhr kam es auf der Heidbrücker Straße in Esterwegen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Im Begegnungsverkehr auf Höhe der Hausnummer 10 kam es zu einem sogenannten "Spiegelunfall" zwischen einer 24-jährigen Fahrerin eines Ford Kuga welche die Heidbrücker Straße in Richtung Esterwegen befuhr und einem bislang unbekannten Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug entweder um einen Lkw oder um einen Pkw gehandelt haben, der sich in einer Kolonne von insgesamt fünf Fahrzeugen hinter einem Lkw befand.

Der oder die Unfallbeteiligte entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell