PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hüven - Motorradfahrerin stürzt auf verschmutzter Fahrbahn - Polizei warnt vor erhöhter Unfallgefahr

Hüven (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:52 Uhr kam es auf der Sögeler Straße in Hüven zu einem Verkehrsunfall.

Eine 26-jährige Motorradfahrerin war aus Richtung Eisten kommend in Fahrtrichtung Hüven unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aufgrund massiver Fahrbahnverschmutzung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich erhebliche Verschmutzungen auf der Fahrbahn. Insbesondere in der aktuellen Jahreszeit kommt es vermehrt zu verschmutzten Straßen, da landwirtschaftliche Fahrzeuge im Einsatz sind und bei der Feldarbeit Erde und Schlamm auf die Fahrbahn gelangen können. Auch Lkw oder Transporter, die von der Fahrbahn abkommen und Erdreich aufwühlen, können Gefahrenstellen verursachen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Verkehrsteilnehmende - insbesondere Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer - derzeit besonders vorsichtig und vorausschauend fahren sollten. Verschmutzungen sind häufig erst spät erkennbar und können insbesondere in Kurven schnell zu Stürzen führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 07:30

    POL-EL: Emlichheim - Radfahrer in Emlichheim nach Sturz in Lebensgefahr

    Emlichheim (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr kam es in der Amselstraße in Emlichheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Amselstraße in Richtung Drosselstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:38

    POL-EL: Meppen - "Rauschfahrt auf vier Rädern: Fahrer ohne Führerschein kracht auf Volvo"

    Meppen (ots) - Am Montagabend gegen 21:25 Uhr wurde auf der Emsstraße in Richtung Hasestraße deutlich: Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht - egal wie hoch der Promillewert ist. Ein 37-jähriger Fahrer eines VW Golf krachte auf einen vor ihm fahrenden Volvo XC90 auf, nachdem dieser an der Ampel in Höhe der Einmündung zur Obergerichtsstraße abbremsen musste. ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:26

    POL-EL: Lünne - Werkzeugdiebstahl auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

    Lünne (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 01. März, 22:00 Uhr, und Montag, 02. März, 06:30 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Lingener Straße in Lünne verschafft. Die Täter überwanden einen etwa zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Gelände. Aus einem dort abgestellten Transporter entwendeten sie diverse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren