POL-EL: Hüven - Motorradfahrerin stürzt auf verschmutzter Fahrbahn - Polizei warnt vor erhöhter Unfallgefahr

Hüven (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17:52 Uhr kam es auf der Sögeler Straße in Hüven zu einem Verkehrsunfall.

Eine 26-jährige Motorradfahrerin war aus Richtung Eisten kommend in Fahrtrichtung Hüven unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aufgrund massiver Fahrbahnverschmutzung die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt stürzte. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich erhebliche Verschmutzungen auf der Fahrbahn. Insbesondere in der aktuellen Jahreszeit kommt es vermehrt zu verschmutzten Straßen, da landwirtschaftliche Fahrzeuge im Einsatz sind und bei der Feldarbeit Erde und Schlamm auf die Fahrbahn gelangen können. Auch Lkw oder Transporter, die von der Fahrbahn abkommen und Erdreich aufwühlen, können Gefahrenstellen verursachen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Verkehrsteilnehmende - insbesondere Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer - derzeit besonders vorsichtig und vorausschauend fahren sollten. Verschmutzungen sind häufig erst spät erkennbar und können insbesondere in Kurven schnell zu Stürzen führen.

