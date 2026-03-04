Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Dörpen (ots)

Am 28. Februar 2026 gegen 12:30 Uhr kam es auf der Ahlener Straße in Dörpen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ahlener Straße in Fahrtrichtung Kluse. In Höhe der Einmündung zur Rägertstraße bog vor ihm ein bislang unbekannter Pkw nach rechts in die Rägertstraße ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wich der unbekannte Fahrer diesem Fahrzeug aus und geriet dabei über die Mittellinie in den Gegenverkehr.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 25-jährigen Fahrers eines Skoda Octavia. An dessen Fahrzeug wurde der Seitenspiegel beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell