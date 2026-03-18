Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Falscher Bankmitarbeiter betrügt 58-Jährige

Kripo ermittelt

Münster (ots)

Am Dienstag (17.3.) brachte ein falscher Bankmitarbeiter eine 58-Jährige aus Münster um ihr Hab und Gut. Ersten Ermittlungen zufolge verschickte der bislang unbekannte Betrüger zunächst eine täuschend echt aussehende E-Mail und gelangte somit an die Zugangsdaten der Online-Banking App. Um den Anschein eines echten Bankmitarbeiters weiterhin zu wahren, kontaktierte der Kriminelle im Anschluss die Dame über eine manipulierte Rufnummer. Durch geschickte Gesprächsführung gab er weitere Anweisungen, wodurch mehrere Überweisungen auf verschiedene Bankkonten getätigt wurden. Der Betrüger konnte durch die Masche mehrere tausend Euro erbeuten.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei:

Lassen Sie sich am Telefon nicht auf die Herausgabe von Bankdaten oder persönlichen Daten ein. Seien Sie bei Anrufen, in denen es um Überweisungen oder sensible Bankdaten geht, immer misstrauisch. Sobald Zweifel aufkommen, sollten sich Betroffene Rat bei Angehörigen holen und die Polizei informieren. PIN-oder TAN-Nummern sollten niemals an Dritte weitergegeben werden. Auch nicht am Telefon oder per E-Mail. Echte Bankmitarbeiter fragen nicht nach Nummern oder Passwörtern. Wenn derartige Daten abgefragt werden, ist davon auszugehen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

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