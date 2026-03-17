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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wiesbaden und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Westhessen

Wiesbaden (ots)

Gewalttat in Wiesbaden,

Wiesbaden, Alwinenstraße, Montag, 16.03.2025, 14 Uhr

(da)Am Montagmittag wurde eine Frau in Wiesbaden bei einer Gewalttat tödlich verletzt. Gegen 14 Uhr wurden Kräfte der Polizei vom Rettungsdienst informiert, dass eine Frau schwer verletzt im Eingangsbereich eines Hauses in der Alwinenstraße aufgefunden worden war. Kurz darauf erlag die 73-Jährige ihren Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie bereits im Laufe des Vormittags Opfer einer Gewalttat geworden. Die Hintergründe und Tatumstände sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Entsprechend war die Kriminalpolizei zur Spurengewinnung vor Ort. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach einem dunklen Opel Astra sowie einem möglichen Tatverdächtigen. Dieser war dunkel gekleidet und hatte sein Gesicht durch einen Schal sowie eine Kappe verdeckt. Verdächtige Wahrnehmungen und mögliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

Derzeit können keine weiteren Angaben zu den laufenden Ermittlungen gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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