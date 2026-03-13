Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Einbrüche,

Wiesbaden, Samstag, 07.03.2026 - Freitag, 13.03.2026, 00:40 Uhr

(kq)In Wiesbaden kam es in den vergangenen Tagen zu fünf Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Samstag und Donnerstag in ein Wohnhaus in der Walter-Gieseking-Straße. Unbekannte kletterten auf das Dach des Hauses und hebelten die Dachluke auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume und flohen. Es ist unbekannt, ob Gegenstände gestohlen wurden.

Am Donnerstag hatte es ein Einbrecher auf eine Arztpraxis am Kaiser-Friedrich-Ring abgesehen. Der Dieb hebelte in der Zeit von 05:10 Uhr bis 05:30 Uhr die Eingangstür auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Anschließend floh er mit Bargeld. Anhand von Videoaufzeichnungen kann der Einbrecher wie folgt beschrieben werden: Er trug eine Kapuzenjacke, Handschuhe, eine dunkle Hose und Schuhe mit reflektierenden Elementen. Das Gesicht des Diebes war vermummt.

In der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:20 Uhr hatten Unbekannte ein Mehrfamilienhaus in der Nordstrander Straße im Visier. Die Diebe hebelten die Terassentür auf, gelangten in die Wohnung und durchsuchten diese. Im Anschluss flohen sie mit Goldschmuck.

Zur gleichen Zeit hatten es Diebe auf ein Wohnhaus in der Straße "Weher Köppel" abgesehen. Die Unbekannten hebelten in der Zeit von 17:20 Uhr bis 20:45 Uhr die Terassentür auf und begaben sich ins Wohnhaus. Dort durchsuchten sie die Wohnräume und flohen mit Bargeld.

In der Nacht zum Freitag sind Einbrecher in ein Wohnhaus in der Straße "Am Hang" eingebrochen. Die Unbekannten hebelten die Terassentür auf, durchsuchten die Räume und flohen mit Diebesgut.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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