POL-WI: Einbrüche

1. Einbrüche,

Wiesbaden, Dienstag, 10.03.2026, 17:00 Uhr - 21:30 Uhr

(kq)Am Dienstag kam es in Wiesbaden zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-von-Harnack-Straße ein. Sie kletterten auf den Balkon und hebelten die Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten unter anderem Goldschmuck.

Im gleichen Zeitraum wurden zwei weitere Einbrüche in Wohnhäusern in der Goerdelerstraße verübt. Auch hier verschafften sich die Täter über Balkone Zugang zu den Wohnungen. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten entwendeten sie hochwertigen Goldschmuck sowie Bargeld.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

