Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Fahrzeuge angegangen und Gegenstände gestohlen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 3

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge angegangen und Gegenstände gestohlen, Wiesbaden-Bierstadt, Leibnizstraße, Samstag, 07.03.2026, 10:40 Uhr - 19:20 Uhr

(kq)Im Laufe des Samstags gerieten mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz des Thermalbades in der Leibnizstraße ins Visier von Dieben. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge aufgebrochen und beschädigt. Aus den Innenräumen entwendeten die Täter Wertgegenstände und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Biebrich, Roseggerstraße, Samstag, 07.03.2026 - Sonntag, 08.03.2026, 11:30 Uhr

(kq)Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Roseggerstraße. Unbekannte hebelten die Balkontür auf, durchsuchten die Wohnräume und flüchteten. Es ist nicht bekannt, ob die Diebe Gegenstände entwendet haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesautobahn 3, Wiesbaden, BAB 3, Fahrtrichtung Köln, Samstag, 07.03.2026, 07:40 Uhr - Sonntag, 08.03.2026, 15:00 Uhr

(kq)Am vergangenen Wochenende wurden auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Kontrollen fanden von Samstag, 07:40 Uhr, bis Sonntag, 15:00 Uhr, statt. Insgesamt stellten die Beamten 1.834 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest. Davon lagen 1.103 im Verwarnungsbereich, 731 im Bußgeldbereich, und 103 führten zu Fahrverboten.

Die höchsten Geschwindigkeiten wurden am Samstag mit 163 km/h bei erlaubten 100 km/h und am Sonntag mit 225 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen.

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

