Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz
Wiesbaden (ots)
Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz, Mainz/Wiesbaden, Freitag, 06.03.2026
(kq)Die am Freitag, den 06.03.2026, um 09:24 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.
Es wird gebeten, dass zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
