POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz, Mainz/Wiesbaden, Freitag, 06.03.2026

(kq)Die am Freitag, den 06.03.2026, um 09:24 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird gebeten, dass zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

