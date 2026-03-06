Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz

Wiesbaden (ots)

Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz, Mainz/Wiesbaden, Freitag, 06.03.2026

(kq)Die am Freitag, den 06.03.2026, um 09:24 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen.

Es wird gebeten, dass zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

