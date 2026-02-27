FW Ratingen: Markus Feier zum Branddirektor befördert

Feuerwehr Ratingen

Markus Feier, seit September 2024 Amtsleiter der Feuerwehr Ratingen, wurde nun offiziell zum Branddirektor befördert. Die Beförderung wurde vom für die Feuerwehr zuständigen Dezernenten Harald Filip vorgenommen. Die Feuerwehr Ratingen freut sich, mit ihm eine empathische und zugleich fachlich versierte Führungspersönlichkeit an ihrer Spitze zu haben. Markus Feier gilt als starker Impulsgeber, der die Feuerwehr Ratingen zukunftsorientiert weiterentwickeln wird. Unter seiner Führung sollen sowohl die Einsatzbereitschaft und Sicherheit kontinuierlich verbessert als auch die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft sowie mit der Bevölkerung nachhaltig gestärkt werden. Die Beförderung steht für Kontinuität und Fortschritt in der strategischen Führung der Feuerwehr Ratingen.

