PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ratingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Markus Feier zum Branddirektor befördert

FW Ratingen: Markus Feier zum Branddirektor befördert
  • Bild-Infos
  • Download

Ratingen (ots)

Markus Feier, seit September 2024 Amtsleiter der Feuerwehr Ratingen, wurde nun offiziell zum Branddirektor befördert. Die Beförderung wurde vom für die Feuerwehr zuständigen Dezernenten Harald Filip vorgenommen. Die Feuerwehr Ratingen freut sich, mit ihm eine empathische und zugleich fachlich versierte Führungspersönlichkeit an ihrer Spitze zu haben. Markus Feier gilt als starker Impulsgeber, der die Feuerwehr Ratingen zukunftsorientiert weiterentwickeln wird. Unter seiner Führung sollen sowohl die Einsatzbereitschaft und Sicherheit kontinuierlich verbessert als auch die Zusammenarbeit innerhalb der Mannschaft sowie mit der Bevölkerung nachhaltig gestärkt werden. Die Beförderung steht für Kontinuität und Fortschritt in der strategischen Führung der Feuerwehr Ratingen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen
Pressestelle
E-Mail: presse@feuerwehr-ratingen.de
www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Ratingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ratingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Ratingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren