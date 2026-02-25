Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Schwerer Verkehrsunfall mit LKW auf der BAB 3

Ratingen (ots)

Am heutigen Mittwoch den 25.02.2026 gegen 13:24 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache durchbrach ein LKW zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und dem Rastplatz Stockweg in Richtung Oberhausen fahrend die Mittelleitplanke.

Insgesamt waren in den Unfall zwei LKW und drei PKW verwickelt. Die Erstmeldung, dass ein PKW-Fahrer noch im Fahrzeug eingeklemmt sei, konnte vor Ort nicht bestätigt werden. Der Fahrer konnte mit Hilfe einer zufällig vor Ort anwesenden Notfallsanitäterin der Feuerwehr Velbert das Fahrzeug verlassen. Durch den Rettungsdienst wurden vor Ort drei leichtverletzte Personen untersucht und zwei schwerverletzte Personen nach medizinischer Versorgung mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser in Duisburg sowie im Kreis Mettmann transportiert. Bereits während der Erstmaßnahmen wurde der Brandschutz sichergestellt und größere Mengen Dieselkraftstoff sowie Hydrauliköl mit Bindemittel abgestreut. Während der noch andauernden polizeilichen Ermittlungen ist die Feuerwehr Ratingen weiter vor Ort. Die Autobahn ist bis auf Weiteres in Fahrtrichtung Köln gesperrt.

Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Freiwillige Feuerwehr der Standorte Hösel und Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, der Notarzt vom Standort Ratingen, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, die untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann, die Autobahnmeisterei sowie die Autobahnpolizei. Unterstützt wurde die Feuerwehr Ratingen im nördlichen Einsatzabschnitt durch Führungsdienst, mehrere Löschfahrzeuge und Bindemittel der Feuerwehr Duisburg.

Die Feuerwehr bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften insbesondere aus Duisburg, für die gute Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf.

