Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Gemeldeter Wohnungsbrand

Ratingen

Am frühen Rosenmontagmorgen ist es gegen kurz vor 6:00 Uhr auf der Straße "Zum Schluchtor" im Stadtteil Eggerscheidt in Ratingen zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

In einem Einfamilienhaus hatten sich in einem derzeit in Renovierung befindlichen Raum mit Leinöl getränkte Lappen vermutlich selbst entzündet. In der Folge geriet ein auf dem Boden liegender Teppich in Brand. Der Eigentümer reagierte schnell und konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Feuerlöscher bekämpfen und so eine größere Ausbreitung verhindern.

Die alarmierte Feuerwehr kontrollierte anschließend den betroffenen Bereich sorgfältig auf mögliche Glutnester. Noch nicht entzündete Lappen sowie verbrannte Teppichreste wurden aus dem Gebäude ins Freie gebracht. Abschließend wurde das Haus mit einem Elektrolüfter belüftet.

Die vier Hausbewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht und betreut. Glücklicherweise blieb es bei dem Schrecken, alle Personen konnten unverletzt vor Ort verbleiben und anschließend in das Haus zurückkehren.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr von beiden Standorten, der Löschzug Hösel/Eggerscheidt sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Bedeutung funktionierender Rauchmelder hin: Sie können im Ernstfall Leben retten.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell