FW Ratingen: Gemeldeter Kaminbrand

Ratingen

Am Abend des 13. Februar 2026 wurde die Feuerwehr Ratingen um 22:48 Uhr zu einem gemeldeten Gebäudebrand auf die Essener Straße alarmiert. Die Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses hatten vor Eintreffen der Feuerwehr bereits eigenständig Löschmaßnahmen im Bereich der Heizungsanlage durchgeführt und erste Belüftungsmaßnahmen eingeleitet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das eigentliche Feuer bereits erloschen war. Im weiteren Verlauf ergab die Lageerkundung, dass der Kaminzug noch stark mit Glutresten beaufschlagt war. Aufgrund der hohen Brandlast im Schornstein war ein aufwendiges Abtragen von Glutnestern in schwer zugänglichen Bereichen erforderlich. Die Einsatzkräfte räumten diese Bereiche aus und löschten verbliebene Glut ab, um eine erneute Brandausbreitung sicher zu verhindern. Die Bewohner wurden durch den Rettungsdienst untersucht, konnten jedoch ohne Verletzungen vor Ort verbleiben. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Einheit Ratingen-Breitscheid, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, die Polizei sowie ein Schornsteinfeger zur fachtechnischen Unterstützung. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

