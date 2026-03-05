Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Frau mit Steinen und Ästen beworfen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. Frau mit Steinen und Ästen beworfen,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Bürgerhaus, Mittwoch, 04.03.2026, 09:30 Uhr

(kq)Am Mittwochmorgen wurde eine Frau in der Straße "Am Bürgerhaus" in Erbenheim von zwei Unbekannten zunächst beleidigt und dann mit Steinen und Ästen beworfen. Glücklicherweise wurde die Frau dabei nicht verletzt. Als sich die Frau aufgrund des Angriffs in ihr Auto begab, warfen die Täter Steine auf das Fahrzeug und verursachten dadurch Sachschaden. Im Anschluss flohen die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Der erste Täter wird als männlich, etwa 50 Jahre alt, circa 175 cm groß und mit hellen, kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke und Jeans.

Sein Komplize wird als männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke sowie eine braune Hose und führte einen Schäferhund mit sich.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Wiesbaden-Schierstein, Freudenbergstraße, Mittwoch, 04.03.2026, 17:00 Uhr - 21:50 Uhr

(kq)Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Freudenbergstraße. Unbekannte kletterten auf die Garage, die baulich direkt an das angegangene Wohnhaus grenzt. Von dort aus wurde das Fenster einer Wohnung aufgehebelt und sich so Zugang verschafft. Die Diebe durchsuchten die Wohnräume und flohen ohne Diebesgut.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell