POL-WI: Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" in Wiesbaden

Wiesbaden

Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" in Wiesbaden, Wiesbaden, Dienstag, 03.03.2026

(kq)Am Dienstagmorgen fand in der Wilhelm-Leuschner-Schule in Wiesbaden-Kostheim eine Veranstaltung der Dialogreihe "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" statt. Dieses Format ist Teil des "Respekt-Pakets" der Hessischen Landesregierung und zielt darauf ab, das gegenseitige Verständnis zwischen Jugendlichen und Einsatzkräften zu fördern sowie für ein respektvolles Miteinander zu sensibilisieren. Hier setzt die Polizei mit Transparenz und direktem Dialog an, um der jüngeren Generation ihre tägliche Arbeit und die damit verbundenen Herausforderungen näherzubringen.

Nach einer Begrüßung von der Stufenleiterin Ivonne Roeske hieß der regionale Jugendkoordinator Lukas Rauch die rund 130 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen herzlich willkommen und moderierte anschließend die Veranstaltung. Bevor es in den Dialog ging, stellte Alexander Jaza, Leiter der Polizeidirektion Wiesbaden, in einem Vortrag die Bedeutung von Regeln und Werten in unserer Gesellschaft dar sowie die Rolle, die die Polizei dabei einnimmt. Er betonte die Wichtigkeit des Austauschs und stellte klar, dass die Polizei nicht alles allein lösen kann: "Demokratie ist mehr als ein System aus Regeln - sie lebt von der Haltung der Menschen, die sie nicht nur befolgen, sondern aktiv gestalten und weiterentwickeln. Es ist eure Generation, die eines Tages darüber entscheidet, wie unsere Gesellschaft aussieht, wie wir miteinander umgehen und wie wir die Werte der Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit leben. Wenn ihr Verantwortung übernehmt, trägt das dazu bei, dass Demokratie nicht nur überlebt, sondern sich immer wieder neu entfaltet". Neben Alexander Jaza standen auf dem Podium Samirullah Abasi als zentraler Jugendkoordinator im Polizeipräsidium Westhessen sowie Karim Guerba, Migrationsbeauftragter im Polizeipräsidiums Westhessen, und Oliver Decker, Schutzmann vor Ort des 2. Polizeireviers, den interessierten Jugendlichen Rede und Antwort. Unterstützt wurden sie dabei von Marco Yildiz von der Einstellungsberatung. Die Veranstaltung stieß insgesamt auf große Begeisterung. Dies zeigte sich vor allem an den vielen Fragen, die die im Rahmen des Unterrichts sehr gut vorbereiteten Schülerinnen und Schüler den Anwesenden stellten, woraus ein kurzweiliger und reger Austausch entstand.

Das Dialogformat "Cops im Dialog - Polizei und Schule im Austausch" wird nun im zweiten Jahr in Hessen durchgeführt und bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ins Gespräch zu kommen. Dabei steht im Vordergrund, den Jugendlichen die Rolle und die Aufgaben der Polizei näherzubringen, sowie Einblicke in die täglichen Herausforderungen des Polizeiberufs und die Arbeitsweise des Rechtsstaats zu vermitteln.

