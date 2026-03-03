PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Weiterer Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Hellmundstraße

Wiesbaden (ots)

Weiterer Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Hellmundstraße, Wiesbaden, Hellmundstraße, Dienstag, 24.02.2026, 18:30 Uhr

(kq)Im Zusammenhang mit der gefährlichen Körperverletzung vom 24.02.2025 in der Hellmundstraße wendet sich die Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit (siehe veröffentlichte Pressemitteilung vom 25.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/6223246 ). Der Kriminalpolizei Wiesbaden ist es gelungen, zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Der bislang unbekannte dritte Beteiligte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, blonde Haare, kräftige Statur und trug eine Mütze.

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zu dem gesuchten Täter machen können oder Videoaufnahmen der Tat besitzen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 16:00

    POL-WI: Einbrüche

    Wiesbaden (ots) - 1. Einbrüche, Wiesbaden, Freitag, 27.02.2026, 18:00 Uhr - Samstag, 28.02.2026, 09:20 Uhr (kq)In Wiesbaden kam es am vergangenen Wochenende zu vier Einbrüchen. Der erste Einbruch ereignete sich am Freitag in der Straße "Am Birnbaum". Die Täter verschafften sich gegen 19:50 Uhr Zugang zum Gebäude, hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Im Anschluss flohen sie mit Diebesgut. Zwischen Freitag und Samstag brachen Diebe in der Platter ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:57

    POL-WI: Kompletträder gestohlen +++ Gestohlene Pedelecs festgestellt +++ Autoteile im Visier von Dieben +++ Falscher Handwerker +++ Einbruch +++ Kostenlose Fahrradcodierungen

    Wiesbaden (ots) - 1. Kompletträder gestohlen, Wiesbaden-Schierstein, Hüttenstraße, Mittwoch, 25.02.2026, 17:00 Uhr - Donnerstag, 26.02.2026, 10:00 Uhr (kq)Zwischen Mittwoch und Donnerstag suchten Diebe ein Autohaus in der Hüttenstraße auf und entwendeten mehrere Kompletträder. Die Täter gelangten auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren