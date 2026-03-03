Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Weiterer Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Hellmundstraße

Wiesbaden (ots)

Weiterer Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in der Hellmundstraße, Wiesbaden, Hellmundstraße, Dienstag, 24.02.2026, 18:30 Uhr

(kq)Im Zusammenhang mit der gefährlichen Körperverletzung vom 24.02.2025 in der Hellmundstraße wendet sich die Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit (siehe veröffentlichte Pressemitteilung vom 25.02.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11815/6223246 ). Der Kriminalpolizei Wiesbaden ist es gelungen, zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Der bislang unbekannte dritte Beteiligte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, blonde Haare, kräftige Statur und trug eine Mütze.

Die Kriminalpolizei bittet weiterhin um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zu dem gesuchten Täter machen können oder Videoaufnahmen der Tat besitzen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell