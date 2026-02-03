PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Raub gesucht

Meppen (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Meppen, Stadtteil Esterfeld, zu insgesamt zwei Raubüberfällen gekommen.

Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 19:40 Uhr, betrat ein unbekannter, maskierter Täter die Aral-Tankstelle am Schullendamm und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe eines Geldbetrages flüchtete der Täter in Richtung Stadtmitte. Am Samstag, 31.01.2026, gegen 19:55 Uhr, erbeutete auf gleiche Art und Weise ein maskierter Täter einen Geldbetrag im Kiosk Happy-Shop am Berghamsweg in Meppen. In diesem Fall flüchtete der Täter in Richtung Grabbestraße.

In beiden Fällen wird der Täter folgendermaßen beschrieben: Ca. 1,85 m groß, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur, der Täter war mit Mütze, Kapuze und Schal maskiert.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, Tel.Nr. 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren