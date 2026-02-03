Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Raub gesucht

Meppen (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Meppen, Stadtteil Esterfeld, zu insgesamt zwei Raubüberfällen gekommen.

Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 19:40 Uhr, betrat ein unbekannter, maskierter Täter die Aral-Tankstelle am Schullendamm und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe eines Geldbetrages flüchtete der Täter in Richtung Stadtmitte. Am Samstag, 31.01.2026, gegen 19:55 Uhr, erbeutete auf gleiche Art und Weise ein maskierter Täter einen Geldbetrag im Kiosk Happy-Shop am Berghamsweg in Meppen. In diesem Fall flüchtete der Täter in Richtung Grabbestraße.

In beiden Fällen wird der Täter folgendermaßen beschrieben: Ca. 1,85 m groß, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur, der Täter war mit Mütze, Kapuze und Schal maskiert.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, Tel.Nr. 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell