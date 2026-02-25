Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Gefährliche Körperverletzung mit Axt und Teleskopschlagstock+++ Wiesbaden, Hellmundstraße, Dienstag, 24.02.2026, 18:30 Uhr

Wiesbaden (ots)

(mm) Am Dienstagabend wurde der Wiesbadener Polizei eine größere Auseinandersetzung im Kreuzungsbereich der Hellmundstraße/ Wellritzstraße gemeldet. Gegen 18:30 Uhr wurde ein 54-jähriger Wiesbadener von mehreren Beschuldigten zunächst in der Wellritzstraße verfolgt und anschließend in der Hellmundstraße, unter anderem mit einer Axt und einem Teleskopschlagstock angegriffen und verletzt. Nachdem Passanten die Polizei verständigten, flüchteten die Täter zunächst in einem schwarzen Mercedes vom Tatort, konnten jedoch im Anschluss festgenommen werden. Der Geschädigte wurde mit einer blutenden Kopfverletzung zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Am Einsatzort befanden sich zahlreiche Passanten und Schaulustige, welche teilweise die polizeilichen Maßnahmen behinderten. Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachten konnten, werden gebeten, sich unter 0611/ 345-0 zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Wiesbadener Kriminalpolizei geführt.

