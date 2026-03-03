Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Farbschmierereien in Wiesbaden +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Farbschmierereien in Wiesbaden,

Wiesbaden, Montag, 02.03.2026, 11:10 Uhr bis 22:50 Uhr

(kq)Im Laufe des Montags haben Unbekannte mehrere Fassaden in Wiesbaden mit Farbe beschmiert. Zwischen 11:10 Uhr und 22:50 Uhr haben die Täter im Bereich der Merkurstraße, Venusstraße, Sonnenstraße, Plutoweg und Bierstadter Höhe Verkehrseinrichtungen, Gebäude und Gebäudeanbauten besprüht. Durch die Farbschmierereien entstand Sachschaden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrüche,

Wiesbaden, Samstag, 28.02.2026, 09:40 Uhr - Dienstag, 03.03.2026, 04:20 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu drei Einbrüchen in Wiesbaden.

Der erste Einbruch fand zwischen Samstag, 09:40 Uhr und Montag, 07:50 Uhr in einer Schule in der Mosbacher Straße statt. Die Täter verschafften sich zum Schulkiosk und durchsuchten diesen. Mit diversen Lebensmitteln und zwei Geldkassetten flohen sie anschließend in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 20:50 Uhr bis Montag, 07:00 Uhr, in der Friederich-Bergius-Straße. Die Täter brachen die Verschlussvorrichtungen eines Imbisswagens auf und entwendeten zwei Kassensysteme sowie Bargeld, bevor sie flüchteten.

Am Montag, gegen 04:20 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Restaurant in der Seerobenstraße einzubrechen. Sie versuchten, das Fenster mit einem Gullideckel einzuwerfen, was jedoch misslang. Daraufhin flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

