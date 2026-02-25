Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: 83 Kilogramm Kokain durch Frankfurter Flughafenzoll beschlagnahmt - Rauschgiftspürhund Zlat erschnüffelt Rauschgift in drei Reisekoffern

Frankfurt am Main (ots)

Am 17. Februar kontrollierten Zöllner am Frankfurter Flughafen das Gepäck eines Fluges aus Punta Cana/Dominikanische Republik. Bei der Absuche zeigte der Spürhund Zlat drei Koffer an. Bei der anschließenden manuellen Kontrolle und weiteren Tests wurden rund 83 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von über 5,7 Millionen Euro festgestellt. Die Droge war in drei Koffern in insgesamt 76 Blöcken verpackt, einzeln mit Klebeband umwickelt. Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Dies ist ein besonderer Aufgriff für den Transportweg Reisekoffer. Wir finden schon häufig mehrere Kilos im doppelten Boden oder in besonderen Verstecken, diesmal war es aber eine nicht alltägliche, sehr beachtliche Menge an Kokain."

Der mutmaßliche Drogenschmuggler, ein 61-jähriger Franzose wurde noch am Flughafen vorläufig festgenommen.

