Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mann randaliert in Tankstelle und wird festgenommen +++ Rollerfahrer bei Unfall verletzt +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Mann randaliert in Tankstelle und wird festgenommen, Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Dienstag, 03.03.2026, 02:20 Uhr

(kq)In der Nacht zum Dienstag kam es nach Randalen in einer Tankstelle in der Dotzheimer Straße zu einer Festnahme. Ein 35-jähriger Mann geriet gegen 02:20 Uhr mit der Mitarbeiterin der Tankstelle in einen Streit, da dieser kostenloses Essen haben wollte. Der Mann wurde zunehmend aggressiver und beschädigte die Zugangstür der Tankstelle. Als ein Zeuge der Mitarbeiterin zur Hilfe eilte, bedrohte der Tatverdächtige diesen mit einem Messer. Anschließend flüchtete der Mann zunächst von der Tankstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte er durch Polizeikräfte in der Daimlerstraße angetroffen und festgenommen werden. Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet.

2. Rollerfahrer bei Unfall verletzt,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Dotzheimer Straße/K646/Marienthaler Straße, Dienstag, 03.03.2026, 17:40 Uhr

(ro)In Wiesbaden kam es am späten Dienstagnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Der Jugendliche war auf seinem Roller gegen 17:40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der Dotzheimer Straße von der Aßmannhäuser Straße kommend in Richtung Loreleiring unterwegs. Eine 27-jährige VW-Fahrerin befuhr die Marienthaler Straße und wollte nach links in die Dotzheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den bevorrechtigten Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der 17-Jährige verletzt und anschließend zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Dotzheimer Straße war in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

3. Einbrüche,

Wiesbaden, Dienstag, 03.03.2026, 07:30 Uhr - Mittwoch, 04.03.2026, 00:20 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es in Wiesbaden zu drei Einbrüchen.

Am Dienstagmorgen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 07:30 Uhr Zutritt zum Treppenhaus eines Geschäfts in der Wiesbadener Innenstadt und trat ein Loch in eine Rigipswand, um in die Verkaufsräume zu gelangen. Während des Einstiegs wurde der Mann von einer Mitarbeiterin überrascht und ergriff daraufhin die Flucht. Der Täter wird als männlich, etwa 45 Jahre alt, circa 160 cm groß, mit dunklen Haaren, dunklem Hauttyp und "südländischem Phänotyp" beschrieben. Er trug eine dunkle Hose sowie einen grünen Pullover.

Ebenfalls am Dienstag kam es zwischen 18:10 Uhr und 22:10 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße. Unbekannte hebelten die Balkontür gewaltsam auf, durchsuchten die Wohnung und entwendeten Goldschmuck.

Ein weiterer Einbruch wurde aus der Blücherstraße gemeldet. Dort beschädigten Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise die Fensterscheibe einer Goldschmiede. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell