PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfallflucht mit mehreren Fahrzeugen - Die Polizei sucht Zeugen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Verkehrsunfallflucht mit mehreren Fahrzeugen - Die Polizei sucht Zeugen Wiesbaden-Nordost, Fichtestraße, Donnerstag, 05.03.2026, 15:00 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag kam zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fichtestraße, die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekanntes Auto bog gegen 15:00 Uhr von der Heßstraße nach rechts in die Fichtestraße ab und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden, ebenfalls unbekannten zweiten Fahrzeugs. Dieses zweite unbekannte Fahrzeug musste nach links ausweichen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein Mercedes, wich aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen, einem Hyundai i20 und einem Opel Corsa.

Die beiden unbekannten Fahrzeuge entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrüche,

Wiesbaden, Dienstag, 03.03.2026, 10:30 Uhr - Donnerstag, 05.03.2026, 21:40 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu drei Einbrüchen in Wiesbaden.

Zwischen Dienstag und Donnerstag drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Kanzelstraße ein. Zunächst wurde versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, verschafften sich die Täter über das Wohnzimmerfenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Im Laufe des Donnerstags kam es in der Hochheimer Straße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Täter kletterten auf ein Balkon und hebelten die Balkontür auf. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten mehrere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ebenfalls am Donnerstagabend, zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr, drangen zwei Täter in ein Wohnhaus in der Beuthener Straße ein. Sie versuchten zunächst, die Balkontür aufzuhebeln, schlugen anschließend die Glasscheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch keine Gegenstände.

Den Videoaufnahmen zufolge kann einer der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkle Haare, helle Mütze, heller Pullover mit Brusttasche und dunklen Reißverschlüssen. Sein Komplize trug eine helle Sturmhaube, eine helle Jacke mit Kapuze und dunkle Handschuhe.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:24

    POL-WI: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz

    Wiesbaden (ots) - Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz, Mainz/Wiesbaden, Freitag, 06.03.2026 (kq)Die am Freitag, den 06.03.2026, um 09:24 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach dem 11-jährigen aus Rheinland-Pfalz wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Es wird gebeten, dass zur ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:24

    POL-WI: Vermisstenfahndung nach 11-Jährigem aus Rheinland-Pfalz

    Wiesbaden (ots) - Vermisstenfahndung nach 11-Jährigem aus Rheinland-Pfalz, Mainz/Wiesbaden, Das Polizeipräsidium Mainz bittet um Unterstützung. Seit Donnerstag, 05.03.2026, wird der in Jugenheim in Rheinhessen wohnhafte 11-jährige Kianoush K. vermisst. Er verließ am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 15:45 Uhr unerlaubt einen Tagesausflug seiner Wohngruppe in Mainz und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Zuletzt gesehen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:34

    POL-WI: Frau mit Steinen und Ästen beworfen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Wiesbaden (ots) - 1. Frau mit Steinen und Ästen beworfen, Wiesbaden-Erbenheim, Am Bürgerhaus, Mittwoch, 04.03.2026, 09:30 Uhr (kq)Am Mittwochmorgen wurde eine Frau in der Straße "Am Bürgerhaus" in Erbenheim von zwei Unbekannten zunächst beleidigt und dann mit Steinen und Ästen beworfen. Glücklicherweise wurde die Frau dabei nicht verletzt. Als sich die Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren