Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfallflucht mit mehreren Fahrzeugen - Die Polizei sucht Zeugen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Verkehrsunfallflucht mit mehreren Fahrzeugen - Die Polizei sucht Zeugen Wiesbaden-Nordost, Fichtestraße, Donnerstag, 05.03.2026, 15:00 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag kam zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fichtestraße, die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein bislang unbekanntes Auto bog gegen 15:00 Uhr von der Heßstraße nach rechts in die Fichtestraße ab und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden, ebenfalls unbekannten zweiten Fahrzeugs. Dieses zweite unbekannte Fahrzeug musste nach links ausweichen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein Mercedes, wich aus, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen, einem Hyundai i20 und einem Opel Corsa.

Die beiden unbekannten Fahrzeuge entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrüche,

Wiesbaden, Dienstag, 03.03.2026, 10:30 Uhr - Donnerstag, 05.03.2026, 21:40 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu drei Einbrüchen in Wiesbaden.

Zwischen Dienstag und Donnerstag drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Kanzelstraße ein. Zunächst wurde versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies misslang, verschafften sich die Täter über das Wohnzimmerfenster Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

Im Laufe des Donnerstags kam es in der Hochheimer Straße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Die Täter kletterten auf ein Balkon und hebelten die Balkontür auf. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten mehrere Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Ebenfalls am Donnerstagabend, zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr, drangen zwei Täter in ein Wohnhaus in der Beuthener Straße ein. Sie versuchten zunächst, die Balkontür aufzuhebeln, schlugen anschließend die Glasscheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten, entwendeten jedoch keine Gegenstände.

Den Videoaufnahmen zufolge kann einer der Täter wie folgt beschrieben werden: männlich, dunkle Haare, helle Mütze, heller Pullover mit Brusttasche und dunklen Reißverschlüssen. Sein Komplize trug eine helle Sturmhaube, eine helle Jacke mit Kapuze und dunkle Handschuhe.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell