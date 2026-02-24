Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Diebstahl von Dieselkraftstoff aus Lkw

Eisenberg (ots)

Im Zeitraum von 20.02.2026, etwa 15:00 Uhr, bis 23.02.2026, etwa 06:00 Uhr, stellte ein 50 jähriger Lkw Fahrer seine Zugmaschine der Marke Scania mit ME-Kennzeichen in der Konrad-Adenauer-Straße in Eisenberg ab. Während dieser Abstellzeit näherte sich ein bislang unbekannter Täter dem Fahrzeug, öffnete den Tank und entwendete rund 200 Liter Dieselkraftstoff. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 350 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

