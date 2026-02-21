Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr an der Kindertagesstätte Ritten in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Konrad-Adenauer-Ring und versuchte sein Fahrzeug auf Höhe der Kindertagesstätte zu wenden. Hierbei kollidierte er mit dem Zaun der Einrichtung und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Maschendrahtzaun der Kindertagesstätte entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell