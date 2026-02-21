PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, kam es im Zeitraum zwischen 14:00 Uhr und 14:15 Uhr an der Kindertagesstätte Ritten in Kirchheimbolanden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Konrad-Adenauer-Ring und versuchte sein Fahrzeug auf Höhe der Kindertagesstätte zu wenden. Hierbei kollidierte er mit dem Zaun der Einrichtung und verursachte Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem Maschendrahtzaun der Kindertagesstätte entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

  • 19.02.2026 – 09:49

    POL-PDWO: Göllheim - Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenhinweise gesucht

    Göllheim (ots) - Im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.02.2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 18.02.2026, 09:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Dreisener Straße ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Die 37 jährige Fahrzeughalterin hatte ihren weißen Opel Astra mit KIB Kennzeichen unbeschädigt in der Einfahrt eines Anwesens abgestellt. Während der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:49

    POL-PDWO: Gauersheim - Diebstahl und Sachbeschädigung auf Friedhof

    Gauersheim (ots) - Am Mittwoch, 18.02.2026, meldete ein 56 jähriger Mann am späten Nachmittag den Diebstahl von Grabschmuck von einer Grabstätte auf dem Friedhof in Gauersheim. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass insgesamt drei Gräber beschädigt und Gegenstände entwendet wurden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen ...

    mehr
